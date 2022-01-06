Общество

8 минут назад

Спасатели предупредили липчан о непогоде

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#туман
Спасатели предупредили липчан о непогоде
Днем, 6 января, сохранится туман с видимостью менее 500 метров, сообщили в управлении ГО и ЧС по Липецку.
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#туман

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