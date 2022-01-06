Коронавирус
14 минут назад
За сутки в Липецкой области выявлены 138 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек от COVID-19 умерли
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Для сравнения: 6 января 2021 года врачи зафиксировали 172 новых случая коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 138 новых случаев COVID-19, 9 человек умерли, 119 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 84 685 случаев COVID-19, выздоровели 78 117 человек, умер 2 851 человек.
В России за сутки выявлены 15 316 случаев COVID-19, выздоровели 22 949 человек, умерли — 802 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 10 601 300 случаев COVID-19, выздоровели 9 623 677 человек, умерли — 313 817 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 84 685 случаев COVID-19, выздоровели 78 117 человек, умер 2 851 человек.
В России за сутки выявлены 15 316 случаев COVID-19, выздоровели 22 949 человек, умерли — 802 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 10 601 300 случаев COVID-19, выздоровели 9 623 677 человек, умерли — 313 817 человек.
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Россиянка