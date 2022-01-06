Сразу нескольким липецким магазинам грозят крупные штрафы

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики не отдыхают даже в праздники.

С 3 по 5 января 2022 года сотрудники управления проверили сразу несколько ТЦ на предмет соблюдения антиковидного постановления администрации Липецкой области № 159.



Как сообщает официальный сайт ведомства, 3 января проверяющие обследовали торговые центры: «Ривьера», «Армада», «Октябрьский», «Елецкий» и еще более 17 предприятий торговли. В результате было составлено два протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



4 января сотрудники управления посетили ТЦ «Москва», «Малибу», «Л-СИТИ» и 10 предприятий торговли. Составлен один протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.



5 января были обследованы ТЦ «Квартал», «Липецк» и «Радуга». Результатами проверки стали два материала в отношении юридических лиц по ст. 20.6.1 КоАП РФ.



— Напоминаем, что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности создает угрозу не только собственной безопасности жизни и здоровья, но и безопасности жизни, здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия иных лиц, находящихся на территории области, — сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики.



В ведомстве напомнили, что санкция статьи 20.6.1 части 1 предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей.