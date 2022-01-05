На Соколе отключат холодную воду для устранения утечки

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

6 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Сокола: дом № 38а по улице Арсеньева, а также частный сектор улиц Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Хабаровской, Брестской, Былинной, Бардина, Кочеткова, Д. Бедного, Сокольской, Рассветной, Булавина, переулков Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Войнич, Лунного, Свободного - «РВК-Липецк» будет проводить работы по устранению утечки на водоводе на участке.