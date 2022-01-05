Циклон удерживает тепло: в Липецкой области днем до +4

6 и 7 января Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с центром над северо-западом Центрального Федерального округа: пройдут небольшие мокрый снег и дождь. 8 января осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 января – 1-2 градуса мороза, что на 8 градусов выше нормы, 7 января – 4 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы, 8 января – 9 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег, местами гололед, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем она составит от -1 до +4 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег и мокрый снег, ночью и утром туман. Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, днем будет от +1 до +3 градусов.



День 6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса мороза.