Общество

27 минут назад

На Зеленом острове состоится забег-карнавал

3 374
#забег #карнавал
На Зеленом острове состоится забег-карнавал

Участникам акции предлагают выйти на дистанцию в новогодних костюмах.

II Рождественский карнавальный забег (14+) состоится на Зелёном острове в центре реки Воронеж, сообщает Липецкое беговое сообщество. Так общество бегунов предлагает встряхнуться от новогодних застолий и отметить великий праздник Рождества в дружной компании.


- Это забег - традиционный в нашей серии и носит благотворительный характер. Он бесплатный, а вместо стартового взноса мы просим каждого участника принести с собой корм для собак или кошек, пачки круп или лекарства для бездомных животных, которые мы передадим в приют. Все участники должны иметь при себе элемент карнавального костюма: колпачок Деда Мороза или костюм елки, все, что взбредёт в голову! – предлагают варианты бегуны-любители.

Всем финишерам обещают выдать уникальные медали забега, победителям и призерам – подарки. Забеги стартуют в 12:00. Регистрация будет открыта с 10:40.


3 374
#забег #карнавал

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Внушаемый

6 минут назад
С куаркодом приходить?
ответить

А

11 минут назад
забег в намордниках будет?
ответить

Рррр

13 минут назад
Когда?
ответить

Еще в рубрике

Опрос выяснил, кому больше всех надо
#опрос #детская площадка #спортивная площадка
2
Опрос выяснил, кому больше всех надо

сегодня, 11:59

Общество
Новогодний десант доберется до «Елецкого»
#новый год
2
Новогодний десант доберется до «Елецкого»

сегодня, 11:21

Общество
Липецк укроет туман
#туман
5
Липецк укроет туман

сегодня, 10:54

Общество
«Ночью прочистили от снега даже мой закоулок»
#снег #чистка #дороги
8
«Ночью прочистили от снега даже мой закоулок»

сегодня, 10:20

Общество
Жителей Ельца просят сообщать о пьяных водителях
#ГИБДД #пьянство за рулём
29
Жителей Ельца просят сообщать о пьяных водителях

вчера, 17:27

Общество
В Липецкой области днем резко потеплеет до +2
#Погода
12
В Липецкой области днем резко потеплеет до +2

вчера, 17:10

Общество