На Зеленом острове состоится забег-карнавал

Участникам акции предлагают выйти на дистанцию в новогодних костюмах.

II Рождественский карнавальный забег (14+) состоится на Зелёном острове в центре реки Воронеж, сообщает Липецкое беговое сообщество. Так общество бегунов предлагает встряхнуться от новогодних застолий и отметить великий праздник Рождества в дружной компании.





- Это забег - традиционный в нашей серии и носит благотворительный характер. Он бесплатный, а вместо стартового взноса мы просим каждого участника принести с собой корм для собак или кошек, пачки круп или лекарства для бездомных животных, которые мы передадим в приют. Все участники должны иметь при себе элемент карнавального костюма: колпачок Деда Мороза или костюм елки, все, что взбредёт в голову! – предлагают варианты бегуны-любители.



Всем финишерам обещают выдать уникальные медали забега, победителям и призерам – подарки. Забеги стартуют в 12:00. Регистрация будет открыта с 10:40.





