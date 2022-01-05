Топ-10 запросов липчан

В городских библиотеках определили самые популярные у читателей издания.

В Липецке подвели итоги акции «Самые читаемые книги - 2021 года» по версии городской Централизованной библиотечной системы. В ходе акции отдельно вели подсчеты самых популярных книг у взрослых и у детей. По итогам подсчета выявили по топ-5 изданий. Впрочем, иногда одну строчку занимали сразу два автора.



Топ-5 среди читателей библиотек, обслуживающих взрослое население, открывает Гузель Яхина и ее романы. Разные библиотеки называли среди самых востребованных книг «Зулейха открывает глаза», «Эшелон на Самарканд», «Дети мои». Второе место разделяют писатели Евгений Водолазкин и Дина Рубина. Их романы «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» (Водолазкин) и «Наполеонов обоз» (Рубина) весь год пользовались популярностью у липчан. Третье место достается норвежскому писателю Ю Нёсбе и его детективным романам «Снеговик», «И прольётся кровь» Четвертое место так же занимают книги детективного жанра, но на это раз - пера российской писательницы Александры Марининой. Пятое место у Наринэ Абгарян и ее романов «С неба упали три яблока», «Манюня», «Дом, в котором».



В детских библиотеках чаще всего юные читатели спрашивали иностранную литературу. Первое почетное место занимает нестареющая история Джоан Роулинг о юном волшебнике и его верных друзьях: это серия книг «Гарри Поттер». Второе место - милые и трогательные истории о животных от популярной английской писательницы Холли Вебб. Автор более 60 детских книг, которые любят дети со всего мира, также востребована и среди юных липчан. Третье место у серии «Сказочный патруль» Олега Роя. Эту серию он пишет по мотивам популярного мультипликационного сериала для девочек.



Четвертое место разделяют между собой детский писатели, на которых выросло (и еще вырастет) не одно поколение читателей - Виктор Драгунский и Николай Носов. Юмористические рассказы о жизни обычных советских мальчишек пользуется неизменным спросом и любовью у детей. Пятое место получает серия, ставшая очень популярной в уходящем году – «Занимательная зоология». Книги «Я – слон», «Я – жираф», «Я- мышь» и другие стали настоящим бестселлером и открытием 2021 года для юных читателей Липецка.