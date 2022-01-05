Опрос выяснил, кому больше всех надо

Ельчане голосовали за обустройство спортивных и детских площадок.

На платформе «Госуслуги» завершился опрос «Состояние детских и спортивных площадок в городе Ельце», сообщает городская администрация.



Исследование показало, что большинство жителей считают необходимым увеличить количество детских и спортивных площадок в Ельце. При оценке состояния детского и спортивного оборудования в городе, респонденты в большинстве отметили их хорошее либо удовлетворительное состояние. Наиболее нуждающимися районами в установке детского и спортивного оборудования были названы: Засосна (улицы Клубная, Вермишева, сквер Пушкина), Эльта (Радиотехническая, Черокманова) и Лучок ( Пушкина).



Во время опроса жители поделились проблемами, которым, по их мнению, необходимо уделить внимание. Вот несколько из них: реконструкция спортивной коробки на Радиотехнической, 16, оборудовать сквер в микрорайоне «Александровский», обустроить стадион на Хлебной базе.