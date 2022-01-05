Происшествия

сегодня, 11:54

Беспечность стала причиной трех пожаров

2 844
#пожар #огонь
Беспечность стала причиной трех пожаров

К счастью, в огне никто не пострадал.

4 января в Липецкой области произошло три пожара, предварительной причиной которых эксперты считают неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В 00:34 поступил сигнал от жильцов дома №46 по улице Стаханова: там горел мусор в мусоропроводе. В 18:10 пожарные выехали к дому №45 по улице Вагонной в Грязях. Там из-за неосторожного обращения с огнем загорелся натяжной полоток деревянного дома. В 19:30 – снова выезд на Стаханова. В подвале первого подъезда дома №48 загорелся мусор.

За прошедшие сутки в огне никто не пострадал.
2 844
#пожар #огонь

Комментарии (2)

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Вопрос к А

49 минут назад
А кто это мусор дуда таскает, не жильцы ли
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А

сегодня, 12:00
За что вы управляющим компаниям платите, если у вас все подвалы мусором завалены?
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