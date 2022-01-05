Происшествия
сегодня, 11:54
Беспечность стала причиной трех пожаров
К счастью, в огне никто не пострадал.
4 января в Липецкой области произошло три пожара, предварительной причиной которых эксперты считают неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
В 00:34 поступил сигнал от жильцов дома №46 по улице Стаханова: там горел мусор в мусоропроводе. В 18:10 пожарные выехали к дому №45 по улице Вагонной в Грязях. Там из-за неосторожного обращения с огнем загорелся натяжной полоток деревянного дома. В 19:30 – снова выезд на Стаханова. В подвале первого подъезда дома №48 загорелся мусор.
За прошедшие сутки в огне никто не пострадал.
В 00:34 поступил сигнал от жильцов дома №46 по улице Стаханова: там горел мусор в мусоропроводе. В 18:10 пожарные выехали к дому №45 по улице Вагонной в Грязях. Там из-за неосторожного обращения с огнем загорелся натяжной полоток деревянного дома. В 19:30 – снова выезд на Стаханова. В подвале первого подъезда дома №48 загорелся мусор.
За прошедшие сутки в огне никто не пострадал.
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