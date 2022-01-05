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COVID-хроника: 140 новых случаев в Липецкой области
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В регионе с начала эпидемии выявлено 84 547 больных.
За последние сутки в Липецкой области выявлено 140 случаев COVID-19, сообщает стопкоронавирус.рф. В регионе с начала эпидемии зарегистрировано 84 547 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки успешно завершили лечение 70 человек. Число выписанных пациентов выросло до 77 998. За последние сутки в Липецкой области подтверждено 6 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 2 842. Коллективный иммунитет 75,8%.
За последние сутки в России выявлено 15 772 случая COVID-19. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 25 581 человек. Число выписанных пациентов выросло до 9 600 728. За последние сутки подтверждено 828 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 313 015.
За последние сутки в России выявлено 15 772 случая COVID-19. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 25 581 человек. Число выписанных пациентов выросло до 9 600 728. За последние сутки подтверждено 828 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 313 015.
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