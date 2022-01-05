Коронавирус

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COVID-хроника: 140 новых случаев в Липецкой области

10 791
#коронавирус
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COVID-хроника: 140 новых случаев в Липецкой области

В регионе с начала эпидемии выявлено 84 547 больных.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 140 случаев COVID-19, сообщает стопкоронавирус.рф. В регионе с начала эпидемии зарегистрировано 84 547 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки успешно завершили лечение 70 человек. Число выписанных пациентов выросло до 77 998. За последние сутки в Липецкой области подтверждено 6 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 2 842. Коллективный иммунитет 75,8%.

За последние сутки в России выявлено 15 772 случая COVID-19. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 25 581 человек. Число выписанных пациентов выросло до 9 600 728. За последние сутки подтверждено 828 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 313 015.

10 791
#коронавирус
1

Комментарии (10)

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Дмитрий

6 минут назад
Ужас, это не ужас.Ужас,это когда привился,а вечером на улице тебе топором по голове.
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Пенсионерам

6 минут назад
надоело слушать и смотреть телевизор,вот и мрут !
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Всем давно

8 минут назад
По барабану эта псевдопандемия
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911

12 минут назад
Искусственно занизили к празднику статистику. Никакого снижения заболеваемости не было.
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Жижа

19 минут назад
Вообще то, у вас это жизнью называется? Ахахахаха)))
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Вообще то

23 минуты назад
все развивается как и предсказывали обычные люди, так называемые некоторыми " диванные аналитики". Что будет дальше- известно. ....нагнетание обстановки и пр. для решения определенных задач...праздники проходят, продолжаем далее...так и живем.
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цирк

51 минуту назад
чем во время ,,этой чумы ,,занимаются врачи других специальностей или как и раньше гоняют чаи и сидят в курилке-143 проц
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Ужас

сегодня, 11:52
Пошёл рост!
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Швондер

сегодня, 11:48
Ждем результатов, он сборищь гуляк. Не боятся, бестрашные, таких лечить ненужно да же.
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