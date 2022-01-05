Общество

9 минут назад

Новогодний десант доберется до «Елецкого»

54
#новый год
Новогодний десант доберется до «Елецкого»

Автобус со сказочными персонажами сегодня будет колесить по новым микрорайонам и окраине.

Сегодня, 5 января, Дед Мороз и его волшебная свита с 17:00 до 19:00 поздравят горожан в районе ДК «Рудничный», в микрорайонах Елецкий и Университетский, а также возле ТРЦ «Ривьера», рынка «Чеснок», парка Победы. Финальная точка – ДК «Рудничный», сообщает городская администрация.

Напомним, празднично украшенный автобус с новогодними персонажами кружит по Липецку с 26 декабря.
54
#новый год

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