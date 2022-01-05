Общество
31 минуту назад
Генплан Липецка вынесут на обсуждение в январе
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Ранее планировалось представить документ осенью 2021 года.
Новый проект генерального плана Липецка будет вынесен на общественные обсуждения уже в январе, сообщает региональное управление строительства и архитектуры. В декабре 2021 года между представителями градостроительного сообщества и проектировщиками нового генерального плана ООО Градостроительный институт «Гипрогорпроект» в режиме видеоконференции состоялась встреча. Участники собрания вновь обсудили сильные и слабые стороны документации, варианты преобразования проблемных частей города и планируемые в начале следующего года публичные мероприятия.
- Проект генерального плана уже передан в администрацию города Липецка для проведения процедуры общественных обсуждений. Вскоре горожане смогут высказать своё мнение касаемо внесённых изменений и предложить идеи и замечания для корректировки документации, - отмечают в управлении строительства Липецкой области.
Ранее планировалось, что до конца сентября администрация Липецка назначит дату общественных обсуждений концепции нового Генерального плана развития города. Этот документ обозначит направление развития Липецка на ближайшие 20 лет. Обсуждение Генплана отложили из-за продолжительных экспертиз и корректировок.
- Проект генерального плана уже передан в администрацию города Липецка для проведения процедуры общественных обсуждений. Вскоре горожане смогут высказать своё мнение касаемо внесённых изменений и предложить идеи и замечания для корректировки документации, - отмечают в управлении строительства Липецкой области.
Ранее планировалось, что до конца сентября администрация Липецка назначит дату общественных обсуждений концепции нового Генерального плана развития города. Этот документ обозначит направление развития Липецка на ближайшие 20 лет. Обсуждение Генплана отложили из-за продолжительных экспертиз и корректировок.
2 295
Cлава
Опять лапша на ушах.