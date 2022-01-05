Общество
13 минут назад
В Липецкой области пересчитают пернатых
Помочь орнитологам и принять участие в фотоконкурсе может любой желающий.
Общероссийский учёт зимующих водоплавающих, который организует Союз охраны птиц России, будет проходить 15-16 января и в нем примут участие орнитологи и любители птиц всей нашей страны. Пройдет он и в Липецкой области, но, как показал опыт последних лет, получить за два учетных дня объективное представление о зимующих в нашей области водоплавающих просто невозможно.
- У нас очень много незамерзающих рек и иных водоемов, на которых, по оценкам последних лет, зимует несколько тысяч уток разных видов. Вот поэтому Липецкое отделение Союза охраны птиц предлагает в нашей области провести в январе и феврале 2022 года более масштабные учеты зимующих водоплавающих и приглашает принять в них участие всех любителей птиц, - сообщают липецкие орнитологи.
Вместе с этим можно принять участие в сопутствующем подсчету фотоконкурсе. В течение всего января все желающие могут наблюдать и фотографировать водоплавающих и околоводных птиц на территории Липецкой области. Необходимо правильно выставить дату и время на своём фотоаппарате. Если есть возможность, то включить GPS. Прислать фотографии и отчёты с информацией о посещённых местах с указание даты и маршрута нужно на почту alexeyev_sergey_@mail.ru. Обязательно указать фамилию и имя. Отчеты принимаются до 4 февраля включительно.
Мониторинг зимующих видов и их местообитаний имеет и практическое значение, в том числе и для организации их охраны. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и прочего. К тому же, учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими птицами своего края.
- У нас очень много незамерзающих рек и иных водоемов, на которых, по оценкам последних лет, зимует несколько тысяч уток разных видов. Вот поэтому Липецкое отделение Союза охраны птиц предлагает в нашей области провести в январе и феврале 2022 года более масштабные учеты зимующих водоплавающих и приглашает принять в них участие всех любителей птиц, - сообщают липецкие орнитологи.
Вместе с этим можно принять участие в сопутствующем подсчету фотоконкурсе. В течение всего января все желающие могут наблюдать и фотографировать водоплавающих и околоводных птиц на территории Липецкой области. Необходимо правильно выставить дату и время на своём фотоаппарате. Если есть возможность, то включить GPS. Прислать фотографии и отчёты с информацией о посещённых местах с указание даты и маршрута нужно на почту alexeyev_sergey_@mail.ru. Обязательно указать фамилию и имя. Отчеты принимаются до 4 февраля включительно.
Мониторинг зимующих видов и их местообитаний имеет и практическое значение, в том числе и для организации их охраны. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и прочего. К тому же, учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими птицами своего края.