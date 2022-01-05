Происшествия

55 минут назад

Автоинспекторы ищут свидетелей тройного ДТП

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#авария #ДТП

Авария произошла в Ельце во второй половине декабря.

Елецкие автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП. 23 декабря в 17:30 на улице Советской в районе дома №71 произошло ДТП с участием трех автомобилей: Skoda Rapid, Nissan Qashqai, Lada Granta.

ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП по телефону: 89699709287.
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#авария #ДТП

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Васятка

31 минуту назад
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