Автоинспекторы ищут свидетелей тройного ДТП

Авария произошла в Ельце во второй половине декабря.

Елецкие автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП. 23 декабря в 17:30 на улице Советской в районе дома №71 произошло ДТП с участием трех автомобилей: Skoda Rapid, Nissan Qashqai, Lada Granta.



ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП по телефону: 89699709287.