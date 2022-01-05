Ельчане сменили гнев на милость и теперь благодарят за чистку дорог от снега.

Пользовательница соцсети «Вконтакте» из Ельца оставила в городском сообществе благодарность местным коммунальщикам за чистку дорог. «Спасибо коммунальным службам, ночью прочистили от снега даже мой закоулок, в который легковушка с трудом проезжает, на улице Западной, где никто никогда не чистил», написала женщина. Подписчики паблика в комментариях с ней согласились: коммунальщики активизировали работу даже в труднодоступных местах. «А мы вот тоже удивились, когда по нашей улочке проехали друг за другом аж две снегоочистительные машины. Спасибо», откликнулась другая ельчанка.А ведь еще вчера мэру Ельца Евгению Боровских пришлось выпустить обращение к горожанам. В своем посте он объяснял, почему нереально сразу очистить все городские дороги от снега.