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«Ночью прочистили от снега даже мой закоулок»

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#снег #чистка #дороги
«Ночью прочистили от снега даже мой закоулок»

Ельчане сменили гнев на милость и теперь благодарят за чистку дорог от снега.

Пользовательница соцсети «Вконтакте» из Ельца оставила в городском сообществе благодарность местным коммунальщикам за чистку дорог. «Спасибо коммунальным службам, ночью прочистили от снега даже мой закоулок, в который легковушка с трудом проезжает, на улице Западной, где никто никогда не чистил», написала женщина. Подписчики паблика в комментариях с ней согласились: коммунальщики активизировали работу даже в труднодоступных местах. «А мы вот тоже удивились, когда по нашей улочке проехали друг за другом аж две снегоочистительные машины. Спасибо», откликнулась другая ельчанка.

А ведь еще вчера мэру Ельца Евгению Боровских пришлось выпустить обращение к горожанам. В своем посте он объяснял, почему нереально сразу очистить все городские дороги от снега.

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#снег #чистка #дороги

Комментарии (2)

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Umbopa

40 минут назад
Космонавтов 39/5 не чистили уже 5 лет!!!!!!
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Гость

49 минут назад
Везёт ельчанам с мэром! А в Липецке на Сырском Руднике, как не чистили никогда снег, так и не чистят. Напротив в селе Сырском все дороги расчищенны,!
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