Общество
сегодня, 10:20
«Ночью прочистили от снега даже мой закоулок»
Ельчане сменили гнев на милость и теперь благодарят за чистку дорог от снега.
Пользовательница соцсети «Вконтакте» из Ельца оставила в городском сообществе благодарность местным коммунальщикам за чистку дорог. «Спасибо коммунальным службам, ночью прочистили от снега даже мой закоулок, в который легковушка с трудом проезжает, на улице Западной, где никто никогда не чистил», написала женщина. Подписчики паблика в комментариях с ней согласились: коммунальщики активизировали работу даже в труднодоступных местах. «А мы вот тоже удивились, когда по нашей улочке проехали друг за другом аж две снегоочистительные машины. Спасибо», откликнулась другая ельчанка.
А ведь еще вчера мэру Ельца Евгению Боровских пришлось выпустить обращение к горожанам. В своем посте он объяснял, почему нереально сразу очистить все городские дороги от снега.
А ведь еще вчера мэру Ельца Евгению Боровских пришлось выпустить обращение к горожанам. В своем посте он объяснял, почему нереально сразу очистить все городские дороги от снега.
Umbopa
Гость