Липчанина взяли с поличным дважды

Мужчине грозит солидный срок.

Отделом по расследованию преступлений отдела полиции № 3 СУ УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего гражданина в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства), ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Российской Федерации.



Установлено, что в августе текущего года обвиняемый незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой не менее 6,6 грамма в высушенном виде, которое незаконно хранил при себе с целью последующего незаконного сбыта. Позднее фигурант, договорившись о встрече с покупателем у одного из домов по улице Доватора областного центра незаконно сбыл последнему наркотическое средство в двух бумажных свертках, за что получил денежное вознаграждение. На месте совершения противоправного деяния злоумышленник был задержан полицейскими.



В октябре обвиняемый, уже будучи фигурантом уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств был задержан сотрудниками полиции у дома по улице Проселочной садоводческого товарищества. В ходе личного досмотра проведенного в дежурной части территориального отдела полиции полицейскими было изъято два бумажных свертка белого цвета, предположительно с веществом растительного происхождения внутри. Согласно справки эксперта изъятое вещество является наркотическим средством – каннабис (марихуана) общей массой 11,6 грамм в высушенном виде.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.