Жителей Ельца просят сообщать о пьяных водителях

Автоинспекторы решили подкрепить сознательность граждан бдительностью их соседей.

С 7 по 9 января автоинспекция Ельца перейдёт на усиленный вариант несения службы и будет проводить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение ДТП и выявлению фактор управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. Проще говоря, пьяных за рулём начнут выявлять строже, а всех водителей останавливать – чаще.

Такие меры будут введены не только в Ельце, но и практически по всей области. Но ОГИБДД ОМВД России по Ельцу пошло дальше: автоинспекторы из древнего города обратились ко всем добропорядочным водителям и неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в дежурную часть о случаях пьянства за рулём. Позвонить можно по телефонам (47467) 6-00-94, 6-01-84 или 02.

Полицейские обещают, что каждый сигнал будет проверен и от ответственности никто не уйдёт, следовательно дороги станут безопаснее.

Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2-х лет. Вернуть права можно только после сдачи экзамена на знание ПДД. За повторное нарушение грозит штраф до трехсот тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2-х лет.