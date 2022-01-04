Общество

сегодня, 17:27

Жителей Ельца просят сообщать о пьяных водителях

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#ГИБДД #пьянство за рулём
Жителей Ельца просят сообщать о пьяных водителях

Автоинспекторы решили подкрепить сознательность граждан бдительностью их соседей.

С 7 по 9 января автоинспекция Ельца перейдёт на усиленный вариант несения службы и будет проводить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение ДТП и выявлению фактор управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. Проще говоря, пьяных за рулём начнут выявлять строже, а всех водителей останавливать – чаще.

Такие меры будут введены не только в Ельце, но и практически по всей области. Но ОГИБДД ОМВД России по Ельцу пошло дальше: автоинспекторы из древнего города обратились ко всем добропорядочным водителям и неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в дежурную часть о случаях пьянства за рулём. Позвонить можно по телефонам (47467) 6-00-94, 6-01-84 или 02.

Полицейские обещают, что каждый сигнал будет проверен и от ответственности никто не уйдёт, следовательно дороги станут безопаснее.

Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2-х лет. Вернуть права можно только после сдачи экзамена на знание ПДД. За повторное нарушение грозит штраф до трехсот тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2-х лет.

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#ГИБДД #пьянство за рулём

Комментарии (5)

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Учитель

9 минут назад
Почему только в Ельце? От этой пьяни люди гибнут и калечатся.
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пьянству - бой!

20 минут назад
четкий, .. всё как в "цивилизованных странах"
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Мясо

28 минут назад
Нужно заработать ,совсем припухли ребята ,стукачи должны работать )),а они стричь лавэ
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стукач

34 минуты назад
А как распознавать то?У клиента опьянение или аритмия?
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четкий

37 минут назад
Стукачество сейчас в почете.
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