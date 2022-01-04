В Липецкой области днем резко потеплеет до +2

В ближайшие трое суток с приближением циклона с центром над северо-западом Центрального Федерального округа в Липецкой области пройдут мокрый снег и дождь.

В ближайшие трое суток с приближением циклона с центром над северо-западом Центрального Федерального округа в Липецкой области пройдут мокрый снег и дождь. 5 января ветер усилится до 17 м/сек, местами ожидается налипание мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 января – 8-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 6 и 7 января – 1-2 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -15 до -20 градусов, днем она составит от -3 до -+2 градусов.

В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем мокрый снег и дождь. Температура ночью составит от -17 до -19 градусов, днем будет от 0 до +2 градусов.

День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градус мороза.