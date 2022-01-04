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57 минут назад
Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски", сообщает РИА Новости.
В заключительном масс-старте на десять километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме она финишировала четвертой, и это позволило ей сохранить лидерство в общем зачете.
Непряева стала первой россиянкой, выигравшей престижную лыжную многодневку. До этого она дважды занимала второе место.
Второе место в зачете многодневки заняла шведка Эбба Андерссон (+46,7), третье — норвежка Хейди Венг (+1.07,7). Еще одна россиянка Татьяна Сорина оказалась шестой, Анастасия Рыгалина — 25-й, Екатерина Смирнова — 28-й, Лилия Васильева — 33-й, Христина Мацокина — 40-й.
В заключительном масс-старте на десять километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме она финишировала четвертой, и это позволило ей сохранить лидерство в общем зачете.
Непряева стала первой россиянкой, выигравшей престижную лыжную многодневку. До этого она дважды занимала второе место.
Второе место в зачете многодневки заняла шведка Эбба Андерссон (+46,7), третье — норвежка Хейди Венг (+1.07,7). Еще одна россиянка Татьяна Сорина оказалась шестой, Анастасия Рыгалина — 25-й, Екатерина Смирнова — 28-й, Лилия Васильева — 33-й, Христина Мацокина — 40-й.