Праздники кипят по полной: липчанку подозревают в убийстве мужа во время застолья

Подозреваемая задержана, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

По данным следствия, 3 января 2022 года в ходе конфликта подозреваемая, находясь в квартире дома по улице Жуковского в Липецке, нанесла не менее трёх ударов ножом в грудную клетку своему супругу. В результате ножевых ранений 53-летний мужчина скончался.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщили в Следственном комитете.