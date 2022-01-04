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Праздники кипят по полной: липчанку подозревают в убийстве мужа во время застолья

6 2021
#Праздники #Новый Год
Праздники кипят по полной: липчанку подозревают в убийстве мужа во время застолья

Подозреваемая задержана, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". 

По данным следствия, 3 января 2022 года в ходе конфликта подозреваемая, находясь в квартире дома по улице Жуковского в Липецке, нанесла не менее трёх ударов ножом в грудную клетку своему супругу. В результате ножевых ранений 53-летний мужчина скончался. 

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщили в Следственном комитете.
6 2021
#Праздники #Новый Год

Комментарии (6)

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ЖивитеКакХотите

11 минут назад
Нормальные давно не устраивают гулянки!
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Ангела

30 минут назад
Наверное хотела его от пьянки остановить, вывести из запоя....
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Житель

32 минуты назад
И если б, водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с трех четырёх, пяти бутылок!
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дед

36 минут назад
Логика, Алкоголь был в СССР,а сейчас-пойло!
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Полуголовый

51 минуту назад
ИК-7 в ожидании пополнения.
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Логика

52 минуты назад
Это не праздники кипят. А алкоголь.
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