Общество

сегодня, 11:02

Полицейские привели в школу Деда Мороза

3 428
#Новый Год #профилактика #УМВД
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Полицейские привели в школу Деда Мороза

А некоторым липчанам письма от сказочного дедушки вручили сотрудники ППС.

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в праздничные дни сотрудники патрульно-постовой службы на улицах Липецка раздали прохожим письма «полицейского Деда Мороза».

- Полицейский волшебник раскрыл несколько магических правил и сказочных заклинаний о том, как не стать жертвой преступления и обезопасить себя в сети Интернет, – описали ситуацию в УМВД. - Памятки получили не только дети, но и взрослые, которые тоже могут стать жертвами злоумышленников и полицейский Дед Мороз позаботился, чтобы их предупредить их об этом.

В новогодние дни в так называемых профилактических целях активно используют Деда Мороза и автоинспекторы.

По сообщению пресс-службы, сказочного деда и его внучку Снегурочку привели в задонскую гимназию №1 сотрудники ГИБДД и родители школьников. Гости поздравили ребятишек и призвали их быть осторожными на дорогах.

Акция продолжилась вблизи двух образовательных организаций - гимназии и детского сада. Взрослых и маленьких пешеходов просили неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото УМВД РФ по Липецкой области.

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#Новый Год #профилактика #УМВД
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Комментарии (3)

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Смотрящий

35 минут назад
Может пресс службе УВД поднять историческую справку, как ранбше могли организовывать все мероприятия связанные с Новым годом, Дедом морозом и Снегурочкой.
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Да ладно

39 минут назад
У полиции красивая форма. А это что?
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Витек

48 минут назад
Полицейский показывает пример, как надо маску носить?
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