Полицейские привели в школу Деда Мороза

А некоторым липчанам письма от сказочного дедушки вручили сотрудники ППС.

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в праздничные дни сотрудники патрульно-постовой службы на улицах Липецка раздали прохожим письма «полицейского Деда Мороза».

- Полицейский волшебник раскрыл несколько магических правил и сказочных заклинаний о том, как не стать жертвой преступления и обезопасить себя в сети Интернет, – описали ситуацию в УМВД. - Памятки получили не только дети, но и взрослые, которые тоже могут стать жертвами злоумышленников и полицейский Дед Мороз позаботился, чтобы их предупредить их об этом.

В новогодние дни в так называемых профилактических целях активно используют Деда Мороза и автоинспекторы.

По сообщению пресс-службы, сказочного деда и его внучку Снегурочку привели в задонскую гимназию №1 сотрудники ГИБДД и родители школьников. Гости поздравили ребятишек и призвали их быть осторожными на дорогах.

Акция продолжилась вблизи двух образовательных организаций - гимназии и детского сада. Взрослых и маленьких пешеходов просили неукоснительно соблюдать ПДД.



Фото УМВД РФ по Липецкой области.

