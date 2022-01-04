В Сети появилось видео страшной аварии на трассе Липецк – Хлевное

В ДТП пострадали 4 человека, в том числе - годовалый ребёнок.

В Интернете появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлена вчерашняя авария на автодороге Липецк – Хлевное.

Напомним, что автомобиль «Киа-Рио», которым управлял 24-летний водитель, выскочил на полосу встречного движения и на скорости столкнулся с «Мицубиси» под управлением 54-летнего жителя Воронежа.



В результате в «Киа-Рио» пострадала целая семья: сам водитель, его супруга, а также их годовалый ребёнок – всех отправили в больницу. Туда же поехал и пассажир «Мицубисии» 1996 г.р. Еще одному пассажиру «японца» оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Водитель остался невридим.

