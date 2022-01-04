Липчане в Интернете могли купить свидетельство об окончании школы

Любопытное дело рассмотрел Правобережный суд Липецка.

В сети Интернет можно купить не только дипломы о высшем образовании и не тратить 5-6 лет на обучение в вузе. Оказывается, Всемирная паутина может избавить даже от утомительных походов в школу, а аттестат о её окончании тоже можно купить.

Согласно материалам дела, ещё в декабре прокуратура выявила сайты, торгующие аттестатами о полном среднем образовании. Такие выдают после окончания 11-ти классов (после окончания девятилетки – общее среднее). В итоге сотрудники прокуратуры обратились в суд, который и вынес решение о блокировке указанных ресурсов.

Ждём появления в Сети сайтов по продаже документов, что их владелец ходил в детский сад или посещал 3-месячные курсы кройки и шитья.