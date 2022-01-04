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Липчане в Интернете могли купить свидетельство об окончании школы

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#Подделка #прокуратура
Липчане в Интернете могли купить свидетельство об окончании школы

Любопытное дело рассмотрел Правобережный суд Липецка.

В сети Интернет можно купить не только дипломы о высшем образовании и не тратить 5-6 лет на обучение в вузе. Оказывается, Всемирная паутина может избавить даже от утомительных походов в школу, а аттестат о её окончании тоже можно купить.

Согласно материалам дела, ещё в декабре прокуратура выявила сайты, торгующие аттестатами о полном среднем образовании. Такие выдают после окончания 11-ти классов (после окончания девятилетки – общее среднее). В итоге сотрудники прокуратуры обратились в суд, который и вынес решение о блокировке указанных ресурсов.

Ждём появления в Сети сайтов по продаже документов, что их владелец ходил в детский сад или посещал 3-месячные курсы кройки и шитья.

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#Подделка #прокуратура

Комментарии (3)

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Анна

4 минуты назад
До этой статьи и и не знала, что так можно.
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парторг

7 минут назад
Капитализм же,все покупается и продается.
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Таких у нас полно.

26 минут назад
А про диссертации которые рисуют за денги. А потом смотришь КОНДИДАТ НАУК, но при этом не взуб ногой даже и не знает про что писал.
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