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Лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли совместное заявление против ядерной войны

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Стороны подтвердили, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны

Лидеры стран так называемой ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление опубликовано на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене. «Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено... В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - указывается, в частности, в заявлении.

Лидеры "пятерки" отметили, что применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, поэтому они подтверждают, что "ядерные вооружения, пока они продолжают существовать, должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны".

"Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - подчеркнули лидеры стран, являющихся ядерными державами и постоянными членами Совбеза ООН.
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