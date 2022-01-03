В России

21 минуту назад

Россияне пострадали в ДТП в Белоруссии

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Шестеро россиян находятся в тяжелом состоянии

Шестеро россиян находятся в тяжелом состоянии после аварии с туристическим автобусом в Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, в результате ДТП пострадал 41 человек.

"По предварительным данным, пострадал 41 пассажир, все граждане России, туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные - легкой степени", - говорится в сообщении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В белорусском ведомстве проинформировали, что на помощь коллегам в Витебск выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.

В СК Белоруссии сообщили, что ДТП произошло днем 3 января в Витебской области. Водитель машины Renault обгонял транспортные средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в нем находились 42 человека, среди которых 40 - это граждане РФ. Они приехали на экскурсию.
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