Сегодня вечером по Липецку будет ездить автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой

Встретить его можно с 17:00 до 19:00.

Как сообщает администрация Липецка, автобус с новогодними волшебниками продолжает путешествовать по Липецку.Сегодня, 3 января, проезжающих Деда Мороза и Снегурочку можно встретить по маршруту: ДК «Сокол» - Быханов сад – разворот на площади Авиаторов – Городище – ул. Советская – ул. Неделина – Верхний парк – ДК «Сокол».Поздравлять горожан с праздниками они будут в период с 17.00 до 19.00.