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Сегодня вечером по Липецку будет ездить автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой

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#Новый год #Дед Мороз
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Сегодня вечером по Липецку будет ездить автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой

Встретить его можно с 17:00 до 19:00.

Как сообщает администрация Липецка, автобус с новогодними волшебниками продолжает путешествовать по Липецку.

Сегодня, 3 января, проезжающих Деда Мороза и Снегурочку можно встретить по маршруту: ДК «Сокол» - Быханов сад – разворот на площади Авиаторов – Городище – ул. Советская – ул. Неделина – Верхний парк – ДК «Сокол».

Поздравлять горожан с праздниками они будут в период с 17.00 до 19.00.

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#Новый год #Дед Мороз
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Комментарии (3)

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гость

45 минут назад
В бюджете Липецка денег нет.Хватило только на это.Для всего города наняли двух артистов.Босяцкий город.
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Коммунист

46 минут назад
Шк., На сырском будет ездить автобус с Лениным и Крупской
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Шк.

50 минут назад
А на Сырском ничего нет как всегда?(
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