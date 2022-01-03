На проспекте Победы завтра не будет холодной воды

А на улицах Папина, Доватора и Юных Натуралистов - послезавтра.

Как сообщает пресс-служба ООО «РВК-Липецк», 4 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям по адресам: проспект Победы, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95. Причина отключения воды - устранение утечки на водоводе диаметром 150 миллиметров.



5 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды в домах по улице Папина, 2в, 6, 8, 9, 17, 17б; улице Доватора, 4, 4а, 4/1, 5а, 6, 8, 10б, 16, 16а, 61; улице Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 15; проспекту Победы, 22; улице Крылова, 63, 63а. Причина - устранение утечки на водопроводе диаметром 200 миллиметров.



Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.