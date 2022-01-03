Происшествия
57 минут назад
ДТП с локомотивом записала камера видеонаблюдения
Обошлось без пострадавших.
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Напомним, сегодня днём в Липецке на улице Московской в районе кольца 9-го микрорайона столкнулись автомобиль «Ниссан Жук» и локомотив. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель внедорожника не уступил преимущество движения составу. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.
Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.
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