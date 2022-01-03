Происшествия

57 минут назад

ДТП с локомотивом записала камера видеонаблюдения

15 1602
#ДТП
2

Обошлось без пострадавших.

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Напомним, сегодня днём в Липецке на улице Московской в районе кольца 9-го микрорайона  столкнулись автомобиль «Ниссан Жук» и локомотив. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель внедорожника не уступил преимущество движения составу. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.
15 1602
#ДТП
2

Комментарии (15)

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Горожанин

2 минуты назад
Алексей, правила выручите, потом кометы давайте.
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Дмитрий

16 минут назад
У машины помеха слева !!!! Я сам в том году не пропустил локомотив на мудиловке. Выжил.
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Татьяна

19 минут назад
Ох, Моська! Знать, она сильна, коль лает на слона!!!
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100%

23 минуты назад
За рулём женщина. Только они могут не заметить локомотив и запрещающих знаков. Напишите, женщина или нет?
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Алексей

26 минут назад
Паравоз однозначно виноват! Помеха справа)) лишить прав.
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Водитель

34 минуты назад
авто привык не уступать дорогу ,он же царь !Наконец то постигла кара !
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150

36 минут назад
Это как?,
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Сергей

36 минут назад
походу занят был (телефон), или плохо стало:( Другого не вижу((((
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Смотрящий

37 минут назад
Ни чем жизнь и опыт - дураков не учит! В прошлый раз, такая же ситуация была.
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Матвей

40 минут назад
Уберите этот поезд, он всем мешает, 7ро одного не ждут
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