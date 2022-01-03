сегодня, 15:09
Фонд «Милосердие» приглашает на новогодние праздники в парк Металлургов
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» приглашает липчан и гостей города на праздничные новогодние мероприятия, которые пройдут со 2 по 6 января в парке Металлургов (улица адмирала Макарова).
Мероприятие в парке организовано с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором ограничительных мер.
Фонд продолжает начавшуюся в начале декабря традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия», которая помогает собирать к новогодним праздникам средства для подарков наиболее нуждающимся жителям шести регионов России. Подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам, многодетным семьям и медицинским работникам.
В акции может принять участие любой желающий. Для этого на главной странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд милосердия» и выбрать, какой категории нуждающихся есть желание помочь. Торопитесь - акция «Поезд милосердия» продлится до 19 января 2022 года.