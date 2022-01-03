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Фонд «Милосердие» приглашает на новогодние праздники в парк Металлургов

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#благотворительность
Фонд «Милосердие» приглашает на новогодние праздники в парк Металлургов

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» приглашает липчан и гостей города на праздничные новогодние мероприятия, которые пройдут со 2 по 6 января в парке Металлургов (улица адмирала Макарова).

В течение пяти дней с 11.00 до 14.00 дети всех возрастов и их родители смогут стать участниками семейного развлекательного шоу «Стальной Тигр, или Новогоднее путешествие». Гостей ждут разнообразные активности и увлекательные состязания, победители которых получат призы от организаторов.  И, конечно же, в это время в парке можно будет встретиться с настоящими Дедом Морозом, Снегурочкой и их веселыми помощниками. 

Мероприятие в парке организовано с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором ограничительных мер.

Фонд продолжает начавшуюся в начале декабря традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия», которая помогает собирать к новогодним праздникам средства для подарков наиболее нуждающимся жителям шести регионов России. Подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам, многодетным семьям и медицинским работникам.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого на главной странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд милосердия» и выбрать, какой категории нуждающихся есть желание помочь. Торопитесь - акция «Поезд милосердия» продлится до 19 января 2022 года. 

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#благотворительность

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