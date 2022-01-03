Фонд «Милосердие» приглашает на новогодние праздники в парк Металлургов

Благотворительный фонд «Милосердие» приглашает всех липчан и гостей города на праздничные новогодние мероприятия, которые пройдут со 2 по 6 января в парке Металлургов (улица адмирала Макарова).

В течение пяти дней с 11.00 до 14.00 дети всех возрастов и их родители смогут стать участниками семейного развлекательного шоу «Стальной Тигр, или Новогоднее путешествие». Гостей ждут разнообразные активности и увлекательные состязания, победители которых получат призы от организаторов. И, конечно же, в это время в парке можно будет встретиться с настоящими Дедом Морозом, Снегурочкой и их веселыми помощниками.

Мероприятие в парке будет организовано с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором ограничительных мер.

Фонд продолжает стартовавшую в начале декабря традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия», которая помогает собирать к новогодним праздникам средства для подарков наиболее нуждающимся жителям шести регионов России. Подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам, многодетным семьям и медицинским работникам.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого на главной странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд милосердия» и лично выбрать, какой категории нуждающихся есть желание помочь. Торопитесь - акция «Поезд милосердия» продлится до 19 января 2022 года.

Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - крупнейшая благотворительная организация в Липецкой области. Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций, является членом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. За время своей деятельности с 1999 года фонд оказал помощь на сумму около 6 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

За последние годы успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета". Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».

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