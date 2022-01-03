Кулинарные конкурсы, фигуры из снега и концерты: как заключенные встречают Новый год

В липецких колониях проходят различные новогодние мероприятия.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, в липецких колониях проходят различные новогодние мероприятия. Так, в центре социально-психологической реабилитации осужденных ИК-7 состоялось кулинарное занятие «Любимое новогоднее блюдо».- Традиционный русский новогодний стол полон знакомых всем блюд: холодец, оливье, селедка под шубой, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области. - Но у каждой хозяйки есть свое фирменное блюдо, рецепт которого, возможно, переходит из поколения в поколение. В Центре социально-психологической реабилитации исправительной колонии №7 осужденные женщины делились рецептами своих любимых новогодних блюд. Участникам кулинарного конкурса была предоставлена возможность блеснуть кулинарными талантами в приготовлении салатов, закусок, пирогов и пирожков, тортов и десертов. Все блюда были вкусными, оригинальными и красиво поданными. Целью мероприятия было развитие семейных традиций. Осужденным предложили не просто поделиться своим уникальным праздничным блюдом, но и рассказать историю, связанную с ним или как оно появилось и стало любимым в их семье.В ИК-3 УФСИН России по Липецкой области состоялись спортивные мероприятия по отрядам: турниры по армреслингу, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, подтягиванию на перекладине, а также по шахматам и русским шашкам.В ИК-4 УФСИН России по Липецкой области также проходят мероприятия, приуроченные к Новому году и Рождеству. В отрядах и жилой зоне учреждения оформлены стенгазеты и соответствующая наглядная агитация. В клубе, столовой и на территории жилой зоны установлены и украшены новогодние елки.В период праздничных дней в учреждении проводятся спортивные мероприятия, проходят соревнования между отрядами осуждённых по различным видам спорта, настольному теннису, шахматам, шашкам, подтягиванию на перекладине. Ежедневно для осуждённых транслируются праздничные концерты, видеоролики, художественные фильмы и новогодние телепередачи.Организованы конкурсы на лучшую фигуру из снега, лучшую елочную игрушку, изготовленную осужденными, а также на лучшую стенгазету.Силами осужденных из кружков художественной самодеятельности подготовлены праздничные концертные программы. На прилегающих к отрядам территориях, в клубах и библиотеках учреждений осужденные своими руками создают праздничную атмосферу.В клубе ИК-3 УФСИН России по Липецкой области прошел концерт, посвящённый Новому Году. Праздничная программа состояла из театральных сценок, пародий, танцевальных и вокальных номеров.