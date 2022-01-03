В Липецкой области снег и до -11

Черноземье окажется во власти циклона.

4 января центральное Черноземье окажется во власти циклона, который принесет с собой снег, местами сильный. 5 и 6 января с приближением следующего циклона с центром над северо-западом Центрального федерального округа в Липецкой области пройдут осадки различной интенсивности: 5 января ожидаются снег с метелью, 6 января – мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега, гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 и 5 января – 10-12 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 6 января – 1-2 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами сильный снег, днем местами небольшой. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -9 до -14 градусов, днем она составит от -6 до -11 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью составит от -10 до -12 градусов, днем будет от -8 до -10 градусов.



День 4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса мороза.