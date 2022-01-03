При пожаре в Данкове погиб 53-летний мужчина

А в селе Хлевное горела надворная постройка.





























Огнем были уничтожены деревянные полы на площади два квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Нам возгорание выезжали два пожарных отделения.



В Липецке 2 января в 13:58 на улице Архангельской, 4 горела квартира в пятиэтажном доме. Сгорели вещи на площади три квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 2 января в 13:30 в Данкове в доме №8 в переулке Северный загорелась квартира.При пожаре в жилом одноэтажном трехквартирном доме погиб 53-летний мужчина.Огнём также повреждены напольные покрытиям на площади два квадратных метра.По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Дом спасён, из него были эвакуированы три человека.В селе Хлевное вчера в 8:42 на улице Надгорная, 2 горела кирпичная надворная постройка площадью 24 квадратных метра.