Происшествия
27 минут назад
При пожаре в Данкове погиб 53-летний мужчина
А в селе Хлевное горела надворная постройка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 2 января в 13:30 в Данкове в доме №8 в переулке Северный загорелась квартира.
При пожаре в жилом одноэтажном трехквартирном доме погиб 53-летний мужчина.
Огнём также повреждены напольные покрытиям на площади два квадратных метра.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Дом спасён, из него были эвакуированы три человека.
В селе Хлевное вчера в 8:42 на улице Надгорная, 2 горела кирпичная надворная постройка площадью 24 квадратных метра.
При пожаре в жилом одноэтажном трехквартирном доме погиб 53-летний мужчина.
Огнём также повреждены напольные покрытиям на площади два квадратных метра.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Дом спасён, из него были эвакуированы три человека.
В селе Хлевное вчера в 8:42 на улице Надгорная, 2 горела кирпичная надворная постройка площадью 24 квадратных метра.
Огнем были уничтожены деревянные полы на площади два квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Нам возгорание выезжали два пожарных отделения.
В Липецке 2 января в 13:58 на улице Архангельской, 4 горела квартира в пятиэтажном доме. Сгорели вещи на площади три квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
В Липецке 2 января в 13:58 на улице Архангельской, 4 горела квартира в пятиэтажном доме. Сгорели вещи на площади три квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
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