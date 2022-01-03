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37 минут назад
Япония запустит первый в мире космический спутник из дерева
В 2022 году в Японии начнут готовиться к запуску в космос первого в мире спутника из дерева, сообщает Лента.ру со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.
Из дерева будет сделана обшивка космического аппарата. При повторном входе в атмосферу Земли по завершении миссии он сгорит, таким образом, окружающей среде будет нанесен минимальный вред, утверждают разработчики государственного Университета Киодо и компании Sumitomo Forestry Cо, создающей изделия из дерева.
Спутник — куб со сторонами 10 см. Его внешняя сторона будет покрыта деревом и солнечными батареями, а внутри будет находиться электронная составляющая.
Прежде чем запустить деревянный спутник, инженерам необходимо будет выявить свойства и прочность материала в открытом космосе. Так, в феврале японский астронавт прикрепит снаружи исследовательского модуля Международной космической станции образцы. Это будут магнолия, горная сакура, ямадзакура и каменная береза — они проведут в космосе девять месяцев, а позже ученые проанализируют данные и решат, из какой древесины будет спутник.
Разработкой спутника занимаются Киотский университет и компания Sumitomo Forestry при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Запуск аппарата планируется в 2023 году. Команда японских ученых считает, что этот эксперимент сможет доказать пригодность дерева в качестве экологически чистого материала для производства космических аппаратов.
Из дерева будет сделана обшивка космического аппарата. При повторном входе в атмосферу Земли по завершении миссии он сгорит, таким образом, окружающей среде будет нанесен минимальный вред, утверждают разработчики государственного Университета Киодо и компании Sumitomo Forestry Cо, создающей изделия из дерева.
Спутник — куб со сторонами 10 см. Его внешняя сторона будет покрыта деревом и солнечными батареями, а внутри будет находиться электронная составляющая.
Прежде чем запустить деревянный спутник, инженерам необходимо будет выявить свойства и прочность материала в открытом космосе. Так, в феврале японский астронавт прикрепит снаружи исследовательского модуля Международной космической станции образцы. Это будут магнолия, горная сакура, ямадзакура и каменная береза — они проведут в космосе девять месяцев, а позже ученые проанализируют данные и решат, из какой древесины будет спутник.
Разработкой спутника занимаются Киотский университет и компания Sumitomo Forestry при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Запуск аппарата планируется в 2023 году. Команда японских ученых считает, что этот эксперимент сможет доказать пригодность дерева в качестве экологически чистого материала для производства космических аппаратов.