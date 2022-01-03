В России

48 минут назад

В ГИБДД могут появиться алкоиндикаторы для выявления пьяных водителей

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Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в 2022 году, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Новые тесты помогут сократить время при общении водителей с сотрудниками полиции и исключить субъективную составляющую. Так можно предотвратить большинство возможных конфликтов.

При отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения его отправят на вынужденное медицинское освидетельствование. Данные правила предусмотрены ч. 1.1 ст. 27.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что проблема пьяных водителей остается актуальной для России. За первую половину 2021 года по данному правонарушению привлекли более 220 тысяч россиян, среди которых около 27 тысяч — повторно.
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