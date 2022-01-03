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В Ленобласти угнали мобильный пункт вакцинации

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Угнанный в ноябре в Ленинградской области мобильный пункт вакцинации нашли в лесу. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В воскресенье, 2 января, около 12 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Тихвинском районе, в лесном массиве недалеко от НСТ "Лесное" был обнаружен автомобиль "Газон-Некст", похищенный 13 ноября 2021 в городе Тихвин", – сообщают в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция разыскивает преступников, совершивших угон.

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Тихвине Ленинградской области угнали 16 ноября. Мишенью преступников стал грузовой автомобиль «ГАЗон NEXT», стоявший на территории местной районной больницы. На его борту нанесена надпись «Медицинская служба», а также наклеена агитация с призывами сделать прививку.
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