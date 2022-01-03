Происшествия

сегодня, 11:58

Спасая родственника, пенсионерка отдала мошеннику 170 000 рублей

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#мошенничество
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Спасая родственника, пенсионерка отдала мошеннику 170 000 рублей

В мошенничестве подозревают 21-летнего жителя Курской области.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в хищении денег у 72-летней липчанки.

В декабре прошлого года подозреваемый позвонил женщине и сообщил, что ее родственник попал в беду. Доверчивая липчанка передала незнакомцу 170 тысяч рублей в подъезде своего дома.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый - 21-летний житель Курской области, который совершал аналогичные преступления на территории нашего региона, а также в Орловской и Белгородской областях.
616
#мошенничество
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