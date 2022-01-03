Происшествия

52 минуты назад

В новогодние праздники липчане теряют банковские карты и деньги с них

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#кража
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В новогодние праздники липчане теряют банковские карты и деньги с них

С четырёх потерянных карт исчезли более 16 000 рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за последние три дня в полицию поступили заявления о потере четырёх банковских карт.

После потери банковских карт со всех них исчезали средства - очевидно, нашедшие чужие карточки начинали расплачиваться ими в магазинах. 

- С одной карты исчезло 2200 рублей, со второй - 2500 рублей, с третьей - 5200, а общая сумма ущерба превысила 16 000 рублей, - отметили в пресс-службе полиции.

551
#кража
2

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