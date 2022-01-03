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сегодня, 10:50

Пятеро сирийских военных погибли при нападении боевиков

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#Сирия #ИГ #военные

Боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) напали на военных в Сирии.

Жертвами нападения боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" на военный автобус стали пятеро сирийских военнослужащих, еще 20 пострадали, - передает сирийский гостелеканал SANA со ссылкой на источник.

По его данным, атака произошла накануне вечером. Боевики нанесли по военному автобусу ракетный удар примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в Сирийской пустыне, - пишет "Ъ".

"Атака сопровождалась очередями из 23-миллиметрового орудия, в результате чего погибли пятеро военных. Еще 20 получили ранения", — говорится в сообщении.
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#Сирия #ИГ #военные

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