В праздники спасатели объясняют рыбакам правила безопасного поведения на льду

За последние сутки происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, в праздничные выходные дни спасатели держат на контроле обстановку на всех акваториях Липецкой области. При помощи судна на воздушной подушке спасатели Управления патрулируют водные акватории, следят за безопасностью на льду, измеряют толщину льда.



Также проводится профилактическая работа с любителями зимней рыбалки. Спасатели объясняют рыбакам правила безопасного поведения на льду и раздают профилактические памятки.



Правила безопасности на водных объектах зимой: на тонкий, неокрепший лед выходить запрещено; ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь); нельзя проверять прочность льда ударом ноги.



Если вы провалились под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой; если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед; старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив; выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.



При спасании человека, провалившегося под лед, необходимо: сообщить о случившемся в оперативные службы по номеру 112; приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки; подложить под себя фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них; к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде; ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека; бросать связанные предметы нужно за 3–4 м до пострадавшего; подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.



Фото пресс-службы УГПСС по Липецкой области