Общество

18 минут назад

На дорогах Липецкой области продолжают дежурить Дед Мороз и Снегурочка

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#Новый год #Дед Морозов
На дорогах Липецкой области продолжают дежурить Дед Мороз и Снегурочка

Сказочные персонажи напутствуют водителей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, необычные новогодние рейды организуют в эти дни липецкие автоинспекторы. К контролю за дорожным движением они привлекли Деда Мороза и Снегурочку.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят с участниками дорожного движения профилактические беседы, напоминают о важности транспортной культуры, дарят памятки по ПДД. А сказочные персонажи напутствуют водителей.

Такие встречи были организованы на оживленных трассах Становлянского и Добровского районов. Водителей праздничные патрули предостерегали от управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, отмечали важность соблюдения скоростного режима.

А в селе Казаки Елецкого района в новогоднем рейде участвовали и юные инспекторы движения из отряда «Перекресток». Дежурство проводилось неподалеку от пешеходного перехода местной школы. Новогодние сувениры достались и законопослушным водителям, и пешеходам, которые переходили проезжую часть, соблюдая ПДД. Кроме того, Дедушка Мороз просил пеших участников движения в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.

В областном центре в рейдах, проводимых Госавтоинспекцией у школы № 38, приняли участие члены родительского патруля. Они совместно с автоинспекторами проверяли правила безопасной перевозки маленьких пассажиров и раздавали водителям памятки.

Новогодние акции на территории области проводятся в рамках региональных профилактических мероприятий «Дед Мороз за безопасность дорожного движения» и «Внимание - каникулы!».

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области 
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#Новый год #Дед Морозов

Комментарии (1)

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Васятка

8 минут назад
Я бы Снегурке влупил.
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