Общество
28 минут назад
Энергетики не будут отключать тепло в больнице
Накануне ЛГЭК сообщил, что для производства работ на теплосетях сегодня временно будет прекращена подача отопления в областную больницу, которая располагается по адресу Московская, 6а.
4 января планировалось отключение отопления в домах на улицах Ушинского и Франко, 12, а также в переулках Челюскинцев, Больничный и Курако. 6 января на улице Загородная, 9. 10 января на улице 40 лет Октября, 39а.
— Информация об отключении теплоснабжения была направлена ошибочно. Отключений тепла не будет, — сообщили в пресс-службе ЛГЭК.
4 января планировалось отключение отопления в домах на улицах Ушинского и Франко, 12, а также в переулках Челюскинцев, Больничный и Курако. 6 января на улице Загородная, 9. 10 января на улице 40 лет Октября, 39а.
— Информация об отключении теплоснабжения была направлена ошибочно. Отключений тепла не будет, — сообщили в пресс-службе ЛГЭК.