Липчанин выращивал на даче элитные сорта конопли

В ходе обыска было обнаружено и изъято 973 грамма марихуаны и более 3 килограммов 200 граммов частей наркосодержащих растений.





В ходе проведения обыска оперативниками обнаружено и изъято 973 грамма марихуаны и более 3 килограммов 200 граммов частей наркосодержащих растений, не дошедших до конечной стадии переработки.



У мужчины был 26-летний сообщник, который занимался реализацией запрещенных веществ - распространял наркотики среди знакомых, непосредственно из рук в руки.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».



Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.



Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области был установлен неработающий 46–летний липчанин, который, имея в собственности дачный участок, в специально оборудованных теплицах занимался выращиванием элитных сортов конопли.