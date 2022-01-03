Происшествия

59 минут назад

Липчанин выращивал на даче элитные сорта конопли

4 660
#наркотики
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Липчанин выращивал на даче элитные сорта конопли

В ходе обыска было обнаружено и изъято 973 грамма марихуаны и более 3 килограммов 200 граммов частей наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области,  сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области был установлен неработающий 46–летний липчанин, который, имея в собственности дачный участок, в специально оборудованных теплицах занимался выращиванием элитных сортов конопли. 
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В ходе проведения обыска оперативниками обнаружено и изъято 973 грамма марихуаны и более 3 килограммов 200 граммов частей наркосодержащих растений, не дошедших до конечной стадии переработки.

У мужчины был 26-летний сообщник, который занимался реализацией запрещенных веществ - распространял наркотики среди знакомых, непосредственно из рук в руки. 
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
 
Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области 

4 660
#наркотики
1

Комментарии (4)

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Как гость
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Вот так,

18 минут назад
Марихуана также относится к наркотикам, как "Греческая смаковница" к порнографии.
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гость

30 минут назад
стали делать закладки в электрические ящики где стоят счетчики
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НИИ "Баца"

34 минуты назад
В курении марихуаны нет ничего страшного. Трава намного безвредней всякой химии, которая превращает человека в овощ. Водку, зачастую палёную, у нас продают на каждом углу, с этим бы боролись. От водки люди умирают и идут на убийство. В нормальных странах траву давно легализовали, а тут 15 лет дают. Позор.
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да-уж

42 минуты назад
Сдали завистники...
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