Наценка в торговых сетях снизилась

А количество нарушений в сфере рекламы растёт.

В Липецком УФАС России подвели итоги 2021 года. Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в ходе мониторинга цен на социально-значимые продукты питания и нефтепродукты оснований для принятия мер антимонопольного реагирования на территории Липецкой области установлено не было.



Cредняя наценка в федеральных торговых сетях даже снизилась с 22% до 14%. Это связывают с принятыми правительством России мерами по обеспечению доступности минеральных удобрений для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, приоритетности насыщения внутреннего рынка.



Вместе с тем, в 2021 году выдано 10 предупреждений о прекращении нарушений требований антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектам или властным структурам.



К нарушителям антимонопольного законодательства применялись меры ответственности. Общая сумма взысканных штрафов Липецким УФАС России в минувшем году превысила 34 миллиона рублей.



Большую часть рассмотренных в 2021 году дел о нарушении антимонопольного законодательства составили дела о злоупотреблении доминирующим положением сетевой организацией при проведении проверок приборов учета. Не снижается значительно количество установленных антимонопольным ведомством сговоров хозяйствующих субъектов при проведении торгов. В 2021 году вынесено 4 решения.



Более половины нагрузки на территориальный орган приходится на сферу контроля законодательства о контрактной системе. При снижении количества жалоб, поступивших на действия заказчика (их в 2021 году рассмотрено чуть большее 300 (по сравнению с 2020 годом, когда в управление поступило более 500 жалоб)), увеличилось количество обращений, по которым необходимо проводить внеплановую проверку (их в году проведено 188, а в 2020 году - 98). Снижение количества жалоб связывают с проводимой в регионе работой по формированию профессиональных уполномоченных органов, проводящих закупки для заказчиков, которые призваны обеспечить соблюдение требований законодательства о контрактной системе на этапе закупки.



Отмечается увеличение количества нарушений, выявленных в сфере рекламы (39 дел рассмотрено за истекший период 2021 года (в 2020 году – 20 дел)). Ведется активная работа по пресечению ненадлежащей рекламы финансовых услуг, в том числе участвуя в составе рабочей группы при Управлении Банка России по Липецкой области по ЦФО.



В 2022 году особенно будет уделено внимание реализации мероприятий «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Липецкой области в 2021-2025 годах.







