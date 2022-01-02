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41 минуту назад

В Воронеже 20-летний парень выпал из окна многоэтажки

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Воронежцы нашли труп под окнами дома № 100Б на улице Ростовской 1 января. Погибшим оказался молодой человек. По предварительным данным, он выпал с балкона 16 этажа, сообщает Вести.ру.

Тело молодого человека обнаружили примерно в 16:00. Парню было 20 лет. Следователи подтвердили наличие травм, характерных для падения с высоты. Точную причину смерти и обстоятельства трагедии устанавливают. Тело направили на судмедэкспертизу.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и иные лица, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в СУ СК РФ по региону.
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