Погода в Липецке

25 минут назад

В Липецкой области немного похолодает

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#погода
В Липецкой области немного похолодает

Но уже через пару дней днем местами снова возможны «плюсовые» значения.

В ближайшую ночь территория Липецкой области окажется в гребне антициклона, местами возможен небольшой снег. Днем 3 января с приближением очередного циклона со Скандинавии пройдет снег, местами сильный. 4 января снег сохранится. 5 января ночью Липецкая область будет находится в тылу циклона — пройдет небольшой снег, днем 5 января с приближением очередного циклона снова ожидается снег, местами сильный.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января — 11-12 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 5 января — 8 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем снег, местами сильный. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -12 до -16 градусов, днем она составит от -6 до -11 градусов. В Липецке облачно, ночью слабый, днем умеренный снег. Температура ночью составит от -15 до -17 градусов, днем будет от -7 до -9 градусов.

День 3 января стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 31 градус мороза.
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#погода

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25 минут назад
одна из лучших зим за последние года
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