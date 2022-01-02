В Липецкой области немного похолодает

Но уже через пару дней днем местами снова возможны «плюсовые» значения.

В ближайшую ночь территория Липецкой области окажется в гребне антициклона, местами возможен небольшой снег. Днем 3 января с приближением очередного циклона со Скандинавии пройдет снег, местами сильный. 4 января снег сохранится. 5 января ночью Липецкая область будет находится в тылу циклона — пройдет небольшой снег, днем 5 января с приближением очередного циклона снова ожидается снег, местами сильный.



Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января — 11-12 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 5 января — 8 градусов мороза, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем снег, местами сильный. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -12 до -16 градусов, днем она составит от -6 до -11 градусов. В Липецке облачно, ночью слабый, днем умеренный снег. Температура ночью составит от -15 до -17 градусов, днем будет от -7 до -9 градусов.



День 3 января стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 31 градус мороза.