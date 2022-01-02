Общество

7 минут назад

По Липецку проедут автобусы с Дедом Морозом и Снегурочкой

29
#автобусы #Новый год
По Липецку проедут автобусы с Дедом Морозом и Снегурочкой

Они будут на маршруте поздравлять пассажиров.

Сегодня, 2 января, по Липецку проедут автобусы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогодние персонажи поздравят жителей с Новым годом.

Сказочные герои будут перемещаться по городу с 17.00 до 19.00. Их можно будет встретить в районе ДК «Матыра», у Нижнего парка, ТЦ «Европа» на Советской, спорткомплекса «Звёздный» и парка Металлургов. Завершится маршрут у ДК «Матыра». Об этом сообщили в Instagram мэрии Липецка.

Фото: instagram.com/gorod_lipetsk48/
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#автобусы #Новый год

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