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сегодня, 13:07
МВД предупредило об аннулировании бумажных паспортов после получения электронных
Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на МВД.
«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — говорится в сообщении ведомства.
Однако в МВД уточнили, что выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, следовательно, обе категории паспортов будут всё еще иметь разную юридическую силу.
Сейчас ведомство вместе с Минцифры и другими подразделениями работает над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации. На такую карту, у которой будет несколько степеней защиты от подделок, внесут персональные данные человека и его фотографию. По желанию в память чипа можно будет добавить и другую информацию — например, ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.
«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — говорится в сообщении ведомства.
Однако в МВД уточнили, что выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, следовательно, обе категории паспортов будут всё еще иметь разную юридическую силу.
Сейчас ведомство вместе с Минцифры и другими подразделениями работает над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации. На такую карту, у которой будет несколько степеней защиты от подделок, внесут персональные данные человека и его фотографию. По желанию в память чипа можно будет добавить и другую информацию — например, ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.