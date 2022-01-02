Происшествия
32 минуты назад
Спасатели потушили пожар в двух жилых домах Липецкой области
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.
В Данковском районе, в селе Теплое во время пожара в жилом доме погибла 67-летняя женщина. В Лебедянском районе, в селе Троекурово спасателям удалось справиться с огнем в жилом четырехквартирном доме. ЧП обошлось без пострадавших.
Также за сутки в Ельце, Лебедяни и Волово сгорели надворные постройки. В Воловском районе в селе Замарайка сгорел гараж. А в Ельце и селе Зенкино Воловского района спасателям пришлось тушить кучи мусора.
Всего за первые сутки нового года в Липецкой области произошло семь пожаров, об этом сообщили в пресс-слжужбе МЧС России по Липецкой области.
Фото: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
Также за сутки в Ельце, Лебедяни и Волово сгорели надворные постройки. В Воловском районе в селе Замарайка сгорел гараж. А в Ельце и селе Зенкино Воловского района спасателям пришлось тушить кучи мусора.
Всего за первые сутки нового года в Липецкой области произошло семь пожаров, об этом сообщили в пресс-слжужбе МЧС России по Липецкой области.
Фото: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
Пусть
Учитель.