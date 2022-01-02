Происшествия

32 минуты назад

Спасатели потушили пожар в двух жилых домах Липецкой области

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#пожар
Спасатели потушили пожар в двух жилых домах Липецкой области

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.

В Данковском районе, в селе Теплое во время пожара в жилом доме погибла 67-летняя женщина. В Лебедянском районе, в селе Троекурово спасателям удалось справиться с огнем в жилом четырехквартирном доме. ЧП обошлось без пострадавших.

Также за сутки в Ельце, Лебедяни и Волово сгорели надворные постройки. В Воловском районе в селе Замарайка сгорел гараж. А в Ельце и селе Зенкино Воловского района спасателям пришлось тушить кучи мусора.

Всего за первые сутки нового года в Липецкой области произошло семь пожаров, об этом сообщили в пресс-слжужбе МЧС России по Липецкой области.

Фото: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
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#пожар

Комментарии (2)

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Пусть

9 минут назад
эти люди сначала бросят курить !
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Учитель.

14 минут назад
Помогите этим людям. Начните год с добрых дел.
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