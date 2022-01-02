Коронавирус

сегодня, 11:51

За сутки в Липецкой области выявлены 98 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 98 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек от COVID-19 умерли

Для сравнения: 2 января декабря 2021 года врачи зафиксировали 165 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 98 новых случаев COVID-19, 9 человек умерли, 41 человек вылечился.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 84 201 случай COVID-19, выздоровели 77 811 человек, умер 2 821 человек.

Коллективный иммунитет в Липецкой области достиг 75,8%.

В России за сутки выявлены 18 233 случая COVID-19, выздоровели 26 976 человек, умерли — 811 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 537 966 случаев COVID-19, выздоровели 9 524 039 человек, умерли — 310 518 человек.
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#коронавирус

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