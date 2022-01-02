Коронавирус
сегодня, 11:51
За сутки в Липецкой области выявлены 98 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек от COVID-19 умерли
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Для сравнения: 2 января декабря 2021 года врачи зафиксировали 165 новых случаев коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 98 новых случаев COVID-19, 9 человек умерли, 41 человек вылечился.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 84 201 случай COVID-19, выздоровели 77 811 человек, умер 2 821 человек.
Коллективный иммунитет в Липецкой области достиг 75,8%.
В России за сутки выявлены 18 233 случая COVID-19, выздоровели 26 976 человек, умерли — 811 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 537 966 случаев COVID-19, выздоровели 9 524 039 человек, умерли — 310 518 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 84 201 случай COVID-19, выздоровели 77 811 человек, умер 2 821 человек.
Коллективный иммунитет в Липецкой области достиг 75,8%.
В России за сутки выявлены 18 233 случая COVID-19, выздоровели 26 976 человек, умерли — 811 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 537 966 случаев COVID-19, выздоровели 9 524 039 человек, умерли — 310 518 человек.
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